Глава СК сократил три ставки следователей в Подмосковье после жалоб граждан

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после жалоб граждан на личном приеме сократил три ставки следователей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По итогам приема Александром Бастрыкиным принято решение о сокращении трех ставок следователей в подразделениях Главного следственного управления СК России по Московской области", - сообщила Петренко.

Всего в ходе личного приема было принято 17 человек. В частности, женщина сообщила, что ее трехлетней дочке установили инвалидность из-за несвоевременного лечения перелома в Мытищинской ЦРБ.

По мнению женщины, в ходе следствия допускается волокита, расследование уголовного дела необоснованно и неоднократно приостанавливалось. Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК и пообещал заявительнице обратиться к президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, чтобы оказать консультативную помощь по дальнейшему лечению и реабилитации ребенка. Он поручил провести служебную проверку в отношении ряда сотрудников следственных подразделений ГСУ СК России по Московской области, расследовавших уголовное дело.

К Бастрыкину обратились жительница Балашихи, которая рассказала, что почти тысяча человек проживает в доме 1946 года постройки, который признан администрацией района непригодным. Их не переселяют из-за отсутствия необходимых договоров застройщика с администрацией. Подмосковные следователи неоднократно отказывались проводить проверки по данному факту. В связи с этим Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и назначил служебные проверки в отношении руководителя следственного отдела по Балашихе и его заместителя, который отстранен от исполнения обязанностей.

Другие жители Подмосковья также жаловались на длительные сроки следствия и волокиту. В отношении следователей еще нескольких отделов подмосковного главка СК начаты служебные проверки. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят Бастрыкиным на личный контроль.