Роспотребнадзор поможет отстоять права в суде купившим путевки в закрытый лагерь в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по городу Москве готово оказать содействие в представлении интересов и прав в суде родителям, которые ранее приобрели путевки в закрытый летний оздоровительный лагерь "Горки". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с поступающими обращениями родителей об отказе ООО КДОЛ "Горки-Соколенок" в возврате денежных средств за ранее приобретенные путевки управление Роспотребнадзора по городу Москве разъясняет, что родители имеют право на возврат денежных средств за неоказанную услугу, а также на возмещение понесенных убытков в судебном порядке. Управление готово оказать практическую помощь в составлении исковых заявлении в суд, представлять интересы и отстаивать права родителей, приобретавших путевки в летний оздоровительный лагерь "Горки", в суде", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ранее на территории лагеря проводилась проверка, в результате которой были установлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

Кроме того, в ходе проверки на персонал лагеря не было предоставлено данных о медосмотре. На территории учреждения не проводилась обработка против клещей.

По результатам проведенной проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности лагеря, материалы проверки были направлены в суд. 24 мая Гагаринский суд Москвы вынес решение о временном приостановлении деятельности лагеря на 60 суток.