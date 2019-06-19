Отделение полиции из семи сотрудников сформируют в Чемодановке после массовой драки

ПЕНЗА, 19 июня. /ТАСС/. Семь сотрудников будут работать в создаваемом отделении полиции в селе Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб, четверо ранены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства Пензенской области по итогам встречи главы региона Ивана Белозерцева с жителями села.

"Глава региона сообщил о принятом решении открыть в Чемодановке отделение полиции, где будут работать семь сотрудников, о подборе и организации ремонта соответствующего помещения", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти разработают дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, а также решат проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры. Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль рассмотрение обращений жителей села, в том числе по вопросам создания отделения полиции, благоустройства территорий, водоснабжения, медобслуживания, ремонта дорог.

Ранее Белозерцев сообщил, что конфликт в Чемодановке произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". По его словам, в настоящее время ситуация в Чемодановке нормализована. "Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу", - цитирует пресс-служба губернатора.

В результате драки 13 июня два человека были госпитализированы, один из них, 34-летний Владимир Грушин, скончался в больнице. Второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в областной больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В драке пострадали еще три человека.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.