Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Ранее власти организовали похороны погибшего и пообещали оказать помощь его семье в погашении кредитов на общую сумму около 900 тыс. рублей.

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области по итогам встречи главы региона Ивана Белозерцева с жителями села.

"Губернатор проинформировал о выполненном обещании погасить кредит погибшего <...> Подтвердил, что второй кредит, который выплачивает его сестра, также будет погашен. Кроме того, родственникам будет оказана материальная помощь на завершение пристроя к дому", - указано в сообщении.

В результате драки 13 июня два человека были госпитализированы, один из них, 34-летний Владимир Грушин, умер в больнице. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии в областной больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В драке пострадали еще три человека.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.