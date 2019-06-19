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Массовая драка в Пензенской области

Власти увеличили финансирование благоустройства в Чемодановке, где произошла драка

По словам губернатора региона Ивана Белозерцева, выбор объектов для ремонта и благоустройства будут осуществлять жители села

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Около 15 млн рублей будет направлено на создание комфортной среды в селе Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек, четверо ранены. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона по итогам встречи губернатора Ивана Белозерцева с жителями села.

"На создание комфортной городской среды в прошлом году муниципальному образованию было выделено 9 млн рублей, в этом - 15 млн рублей", - говорится в сообщении. Как подчеркнул Белозерцев, выбор объектов для ремонта и благоустройства будут осуществлять жители Чемодановки.

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Также в ходе встречи глава региона предложил вариант решения проблемы, связанной с закрытием одного из выездов на трассу М-5 со стороны села. "Иван Белозерцев объяснил, что это было сделано в целях безопасности, но после ремонта дороги на [село] Пазелки жители смогут попадать на М-5 через выезд, оснащенный светофором", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти разработают дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, а также решат проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры. Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль рассмотрение обращений жителей села, в том числе по вопросам создания отделения полиции, благоустройства территорий, водоснабжения, медобслуживания, ремонта дорог.

В результате драки 13 июня два человека были госпитализированы, один из них, 34-летний Владимир Грушин, умер в больнице. Второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в областной больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В драке пострадали еще три человека.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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