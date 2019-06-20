Рассел Кроу рассказал, как купил у Ди Каприо череп мозазавра за $35 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Голливудский актер Рассел Кроу приобрел за $35 тыс. у Леонардо Ди Каприо окаменевший череп динозавра и продешевил, перепродав его на аукционе торгового дома Sotheby's в прошлом году ниже реальной цены. Звезда фильма "Гладиатор" рассказал эту забавную историю в эфире нью-йоркской радиостанции SiriusXM.

Кроу уже не помнит точно, в каком году произошел этот эпизод - в 2008-м или 2009-м. Актер откровенно объяснил забывчивость "бутылкой водки, которая оказалась частью сделки в доме Леонардо".

"Разговор завел первым он. Он сказал, что ему очень хочется приобрести другой [череп динозавра], только что появившийся на рынке, и он пытается продать первый [череп]. Я сказал, что куплю его, и спросил, сколько денег он хочет. Он поступил круто, попросив столько же, сколько он в свое время отдал [за череп]", - отметил актер.

"Я полагаю, что он выложил 30-35 тысяч", - со смехом припомнил Кроу, пояснив, что решил раскошелиться ради своих детей, которые в те годы были увлечены динозаврами. В позапрошлом году, спустя семь лет после расставания, актер окончательно оформил развод с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, которой в итоге оставил очень крупную сумму. Поэтому окаменелый череп динозавра был выставлен в 2018 году на торги Sotheby's "Искусство развода".

Речь идет об останках мозазавра - рода вымерших морских пресмыкающихся отряда чешуйчатых, обитавших на Земле приблизительно 65 млн лет назад. Эти гиганты достигали 20 метров в длину и обладали вытянутыми вперед, узкими челюстями, используя при передвижении хвостовые плавники.

Кроу полагает, что он продешевил, поторопившись продать череп мозазавра. "Я полагаю, что он вырос вдвое в цене с тех пор, как я его продал", - посетовал актер.

На аукционе было продано свыше 85% 226 лотов на общую сумму около $2,9 млн. Среди предметов, вызвавших наибольший интерес у участников торгов, выделяли скрипку капитана Джека Обри из фильма "Хозяин морей: На краю Земли" - $135 тыс., алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из фильма "Гладиатор" - соответственно $85,4 тыс. и $79,3 тыс., деревянный меч, которым Кроу учился фехтовать на съемках "Гладиатора" - $24,4 тыс.