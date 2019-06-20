Путин будет нацеливать правительство на усиление контроля за тарифами в ЖКХ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Контроль за тарифами в ЖКХ будет налажен должным образом, сообщил во время прямой линии президент России Владимир Путин.

"Вопрос существенный, связанный с ростом тарифов ЖКХ… Таких вопросов много, они не уходят из-под контроля правительства, из-под моего личного контроля. Есть ограничения роста тарифов ЖКХ. Нужно только следить, чтобы в региональном разрезе эти ограничения соблюдались. Буду нацеливать правительство, чтобы контроль за этой сферой был налажен должным образом", - пообещал глава государства.

Ранее сообщалось, что на 2019 год запланирован двухэтапный рост тарифов на "коммуналку". Это решение связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года - увеличение на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.