Свыше 800 юнармейцев Чувашии определят сильнейших в военно-прикладном спорте

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 800 юнармейцев из всех городов и районов Чувашии принимают участие в стартовавших в республике финальных военно-спортивных играх "Зарница" и "Орленок". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Ребятам в течение четырех дней предстоит сдача зачетов по преодолению полосы препятствий, строевой подготовке, туризму, соревноваться в стрельбе, силовой гимнастике, плавании, спортивном ориентировании, кроссе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что участию в финальных играх предшествовали отборочные туры в школах, техникумах и патриотических кружках, а затем и соревнования на уровне муниципалитетов. В общей сложности в отборочных турах приняли участие свыше 25 тыс. юнармейцев.

Глава республики Михаил Игнатьев, поздравляя ребят с открытием финальных игр, напомнил, что Чувашия является одним из немногих регионов, где традиция проведения "Зарницы" и "Орленка" не прерывается уже более полвека. "В этих играх вы вырабатываете характер, волю к победе, учитесь работать в команде, ценить настоящую дружбу и взаимовыручку, это хорошая школа, которая запомнится надолго", - сказал Игнатьев. Он напомнил, что в следующем году республика будет отмечать свое столетие, и военно-спортивные игры, которые будут приурочены к этой дате в 2020 году, должны быть более масштабными.

В этой связи Игнатьев также заметил, что благодаря реализации в регионе национального проекта "Образование" власти намерены развивать условия для физического и духовного развития подрастающего поколения.