Православная церковь Украины может лишить Филарета всех полномочий

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Новая церковная структура - Православная церковь Украины (ПЦУ) - на будущем синоде может констатировать, что ее почетный патриарх Филарет и его сторонники вышли из ПЦУ, и лишить их всех полномочий. Об этом в четверг заявил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на брифинге по итогам собрания духовенства и верующих в Киеве.

"Я думаю, что синод [ПЦУ] это просто констатирует, что они [Филарет и его сторонники] по своему желанию вышли из ПЦУ", - отметил Зоря. Он также добавил, что "в рамках ПЦУ Филарет уже не будет иметь никаких полномочий".

В то же время представитель ПЦУ заверил, что никаких санкций в отношении патриарха применяться не будет, в том числе и в виде запрета священнослужения. "Если Филарет отделился и не принадлежит ПЦУ, соответственно, ПЦУ не несет за них ответственность. Но мы не принимаем никаких санкций к [митрополиту Киевскому и всея Украины] Онуфрию, патриарху Кириллу и другим. Также никто не будет этого делать относительно патриарха Филарета", - заверил Зоря. В то же время он подчеркнул, что претензии Филарета на церковное имущество необоснованные.

В четверг под началом Филарета был проведен поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), на котором, кроме прочего, было отменено постановление о ликвидации УПЦ КП, которую требовал провести Константинопольский патриарх Варфоломей. Собор постановил, что УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность, а ее главой остается патриарх Филарет. Кроме того, УПЦ КП заявила, что продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет, указав при этом ряд крупных монастырей и Киевскую православную богословскую академию.

Филарет принимал самое активное участие в создании ПЦУ и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил о создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но существует до сих пор.