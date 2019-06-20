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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Православная церковь Украины может лишить Филарета всех полномочий

При этом никаких санкций в отношении почетного патриарха применяться не будет, заверили в ПЦУ
Патриарх Филарет Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Описание
Патриарх Филарет
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Новая церковная структура - Православная церковь Украины (ПЦУ) - на будущем синоде может констатировать, что ее почетный патриарх Филарет и его сторонники вышли из ПЦУ, и лишить их всех полномочий. Об этом в четверг заявил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на брифинге по итогам собрания духовенства и верующих в Киеве.

"Я думаю, что синод [ПЦУ] это просто констатирует, что они [Филарет и его сторонники] по своему желанию вышли из ПЦУ", - отметил Зоря. Он также добавил, что "в рамках ПЦУ Филарет уже не будет иметь никаких полномочий".

В то же время представитель ПЦУ заверил, что никаких санкций в отношении патриарха применяться не будет, в том числе и в виде запрета священнослужения. "Если Филарет отделился и не принадлежит ПЦУ, соответственно, ПЦУ не несет за них ответственность. Но мы не принимаем никаких санкций к [митрополиту Киевскому и всея Украины] Онуфрию, патриарху Кириллу и другим. Также никто не будет этого делать относительно патриарха Филарета", - заверил Зоря. В то же время он подчеркнул, что претензии Филарета на церковное имущество необоснованные.

В четверг под началом Филарета был проведен поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), на котором, кроме прочего, было отменено постановление о ликвидации УПЦ КП, которую требовал провести Константинопольский патриарх Варфоломей. Собор постановил, что УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность, а ее главой остается патриарх Филарет. Кроме того, УПЦ КП заявила, что продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет, указав при этом ряд крупных монастырей и Киевскую православную богословскую академию.

Филарет принимал самое активное участие в создании ПЦУ и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил о создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но существует до сих пор.

Теги
УкраинаОнуфрий (митрополит)Создание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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