Выпускники заложили капсулу времени на акции АНО "Россия - страна возможностей" в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выпускники столичной "Романовской школы" в четверг заложили послания в капсулу времени в рамках акции "Я в 2029" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Эта акция - возможность записать пожелания самим себе сейчас, чтобы потом, спустя 10 лет, вернуться к ним: оценить, как ты, твои мечты и приоритеты изменились, чего ты достиг, подвести небольшой итог своих дел, чтобы двигаться дальше, к новым целям, новым победам и достижениям", - заявил на церемонии закладки капсулы заместитель гендиректора АНО Владислав Даванков.

Он уточнил, что в сегодняшней акции приняли участие школьники, которые закончили школу с медалями.

В акции также приняла участие олимпийская чемпионка, член жюри национальной премии "Студент года" Аделина Сотникова. "Буквально несколько дней отделяют вас от нового этапа жизни, который будет наполнен огромным количеством перспектив для профессионального развития. Не забывайте, что четкое определение основополагающих целей и задач является первым шагом к успешной реализации наших планов. А капсула времени, несомненно, будет своеобразным ориентиром, помогающим придерживаться намеченного пути на протяжении ближайших лет", - сказала она, обращаясь к выпускникам.

Акция "Я в 2029" продлится до 30 июня, она приурочена к школьным выпускным. В рамках акции школьники могут написать сами себе письма, которые будут вскрыты через 10 лет. Письма можно будет загрузить на сайт АНО или заложить в капсулы времени. Если письмо было отправлено через сайт АНО, оно автоматически вернется отправителю через 10 лет.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.