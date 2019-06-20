Генпрокуратура проконтролирует проверки жалоб жителей Свердловской и Тюменской областей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин взял на контроль проверки по фактам обращения граждан на прямую линию с Владимиром Путиным в Свердловской и Тюменской областях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Генпрокуратуры РФ.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным жители Верхней Салды (Свердловская область) пожаловались президенту на свалки в городе. Кроме того, люди, проживающие в поселке Каскара (Тюменская область), рассказали Путину о том, что они не имеют доступа к чистой воде.

"По обозначенным фактам незамедлительно организованы прокурорские проверки с привлечением к их проведению уполномоченных контролирующих служб. По их итогам, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Верхние Салды совместно с Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проверят ситуацию с вывозом мусора с территории города после обращения жителей на прямую линию с президентом. Также региональный Следственный комитет и Тюменская областная прокуратура начали доследственную проверку по информации, поступившей на прямую линию с Путиным об отсутствии в Каскаре водопровода.