РПЦ: новый церковный раскол на Украине показал ошибочность действий Константинополя

МОСКВА, 20, июня. /ТАСС/. Решение поместного собора неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), который в четверг признал "неправомерной отмену УПЦ КП", свидетельствует о безрезультатности попыток Константинопольского патриархата уврачевать один раскол созданием другого. Об этом заявил в четверг глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Разъединившаяся через полгода после своего основания новая "церковь" лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием мировое православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути "уврачевания" раскола, итогом движения по которому, повторюсь, стало лишь умножение раскола", - написал он на своей странице в Telegram-канале.

Легойда отметил, что желание Константинополя помирить каноническую Украинскую православную церковь и непризнанные Киевский патриархат и Украинскую автокефальную поместную церковь (УАПЦ) привело лишь к увеличению количествоа церковных структур. "Итогом управлявшегося Фанаром процесса объединения двух украинских неканонических группировок стало их умножение. Вместо двух стало три. Раскол порождает только раскол, о чем и Фанар, и украинские раскольники были не раз предупреждены", - добавил он.

Ранее поместный собор УПЦ КП отменил постановление о своей ликвидации, которую требовал провести Константинопольский патриарх Варфоломей. Он также считает, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя, помимо этого, представителей УПЦ КП не удовлетворяет его содержание. В документе также говорится, что главой УПЦ КП "продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым пожизненно". Кроме того, УПЦ КП продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет.

Церковный раскол на Украине

Прежнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года экс-президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь так и не признала ПЦУ.