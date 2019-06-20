Более 200 детей приняли участие в образовательной программе РГО в центре "Орленок"

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Более 200 ребят из 37 регионов России стали участниками профильного образовательного проекта Русского географического общества "Мир открытий", который в четверг завершился во всероссийском детском центре "Орленок". Об этом рассказали журналистам в Русском географическом обществе (РГО).

"Образовательная программа РГО "Мир открытий" проходила на берегу Черного моря во всероссийском детском центре "Орленок". Участие в масштабном проекте приняли 200 юношей и девушек из 37 регионов России. В течение трех недель ребята посещали мастер-классы и кинопоказы, провели опыты в лаборатории Туапсинского гидрометеорологического техникума, сходили в настоящий поход, сразились в интеллектуальных викторинах "Что? Где? Когда?" и "Клуб капитана Гранта", общались с экспертами РГО и решали географические квесты", - сообщили в РГО.

Помимо теоретических занятий участники смены вели проектно-исследовательскую деятельность. "Ребята посещали направления образовательной площадки "Геолаб", которая включала шесть студий: "Экознайка", "Юный полярник", "Юный синоптик", "Живая карта", "Географические приборы и оборудование" и "Геожурналистика". Подростки на практике учились составлять план местности, замерять азимуты, обустраивать экологические тропы, рассчитывать прогноз погоды", - отметили в РГО.

По итогам смены 22 самых активных участника получили награды. В их числе оказались ребята из Краснодарского края, Башкирии, Брянской и Тверской областей.

Профильные смены Русского географического общества в крупнейших детских центрах России проводятся с 2015 года. За это время участниками проекта стали более 3 тыс. детей из всех регионов России. Всего за год РГО проводит четыре смены. В этом году первой стала программа во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. Смена в "Орленке" стала второй. В конце июня проект начнется во Всероссийском детском центре "Океан", расположенном на берегу Японского моря. Заключительной станет программа в международном детском центре "Артек" в Крыму, которая стартует в сентябре.