"Репортеры без границ" призвали Киев пресечь насилие против журналистов

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" призвала власти Украины бороться с безнаказанностью насилия в отношении журналистов, подчеркнув, что смерть Вадима Комарова лишь подтвердила серьезность этой проблемы в стране. Соответствующее обращение размещено в четверг на сайте организации.

"Убийство Вадима Комарова подчеркивает тревожный уровень насилия, с которым сталкиваются журналисты на Украине, и срочную необходимость борьбы с безнаказанностью за подобные деяния, - заявил руководитель отдела организации по странам Восточной Европы и Средней Азии Йохан Бир. - Пришло время взяться за решение этой проблемы, чтобы пресечь становление атмосферы устрашения".

Организация подчеркивает, что с 2018 года на Украине наблюдается учащение случаев насилия в отношении работников СМИ. По ее данным, за первые пять месяцев этого года шесть журналистов были избиты, 12 получали угрозы и еще 48 столкнулись с ограничением своей деятельности посредством отказа в доступе, поломки оборудования и нападений.

Ранее на ситуацию с Комаровым отреагировали представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и посольство США на Украине, они призвали власти обеспечить безопасность для журналистов и провести расследование случившегося.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что Комаров, которого 4 мая этого года жестоко избили в центре Черкасс, в четверг скончался от полученных травм. Одна из самых громких его публикаций за последнее время была посвящена обстоятельствам пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Это было не первое покушение на Комарова - в 2016 году журналиста пытались застрелить.