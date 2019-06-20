В Петербурге наградят лауреатов литературной премии имени братьев Стругацких

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Международную премию в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) вручат в пятницу. Церемония пройдет в Пулковской астрономической обсерватории РАН.

"Большое количество астрономов пришли в профессию благодаря произведениям братьев Стругацких. И глубоко символично, что АБС-премия вручается в стенах Пулковской обсерватории, потому что сам Борис Натанович в 60-е годы работал здесь в вычислительном центре и участвовал в экспедициях на Кавказе по поиску мест для самого большого российского телескопа. Нам очень приятно принимать эту премию в своих стенах", - сказал ранее на пресс-конференции в ТАСС замдиректора обсерватории Александр Кривцов.

Сейчас ежегодно выходит в печать порядка 700-800 фантастических романов, отметил ответственный секретарь премии Николай Романецкий. При этом, по его словам, публикация многих произведений поощряется из коммерческих соображений - например, книг, чьи герои попадают из современности в другую эпоху, а также так называемой романтической фантастики.

Организаторы конкурса отобрали 30 произведений художественной прозы и 23 работы в области критики и публицистики. Именно в этих двух номинациях назовут победителей. Денежную премию получат все финалисты.

Фонд премии формируется из пожертвований организаций и частных лиц. За годы существования АБС-премии, учрежденной 21 год назад Борисом Стругацким, ее лауреатами и финалистами стали десятки писателей. Среди них - Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир Булычев, Александр Житинский, Дмитрий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук и Михаил Успенский. Некоторые удостоены премии неоднократно.