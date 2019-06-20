Путин посоветовал выпускникам выбрать профессию по душе и стать грамотными специалистами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и призвал их выбрать себе профессию по душе. Такое напутствие главы государства размещено в ночь выпускных балов на официальном сайте Кремля.

"Главное - определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами", - обратился президент к выпускникам. "Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе", - считает он.

"Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за ее будущее", - подчеркнул Путин.

"Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи", - заявил Путин в обращении к выпускникам, пожелав им уверенности в своих силах, настойчивости и трудолюбия, а также удачи.

Президент отдельно поблагодарил школьных учителей. "Школа была для вас [выпускников] вторым родным домом, и думаю, что вы понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных", - сказал он. "Они искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности, и сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас", - отметил Путин. "Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их!" - призвал президент теперь уже бывших учеников школ.

20-24 июня в большинстве российских школ проходят выпускные вечера. В этом году в них примут участие около 663,3 тыс. бывших учеников 11-х классов.