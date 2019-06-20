CNN: Руперт Мердок выздоравливает после потребовавшей госпитализации пневмонии

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американский медиамагнат Руперт Мердок был госпитализирован из-за пневмонии, сейчас он выздоравливает. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников, 88-летний миллиардер заболел около трех недель назад. Его положили в больницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В настоящее время он чувствует себя значительно лучше, однако не уточняется, был ли он выписан. В пятницу он, как ожидается, примет участие в деловой встрече в режиме телеконференции.

Мердок является основателем медиахолдинга News Corporation (ныне News Corp), в который в разное время входили издания The Wall Street Journal, New York Post, а также киностудия 20th Century Fox.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Мердока превышает $7,3 млрд.