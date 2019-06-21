Туристы на Байкале спасли раненого косуленка

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Туристы в Иркутской области 10 км пронесли на руках и 85 км провезли на автомобиле раненого двухнедельного детеныша косули, чтобы доставить его к ветеринару в Иркутск. Об этом в пятницу ТАСС сообщила владелица иркутского зоопарка Людмила Ивушкина, которая сейчас вместе с коллегами пытается спасти животное.

"Это произошло на Кругобайкальской железной дороге. Отдыхающие увидели, как летит что-то со скалы, пошли искать место падения, и за подпорной стенкой нашли косуленка. Сразу созвонились с нами, спросили, что делать. Они 10 км несли его на руках до Култука (поселок на юге Байкала в 85 км от Иркутска - прим. ТАСС), где у них была машина. И на машине довезли его до Иркутска. Вчера уже почти ночью косуленка, которому всего две недели, доставили к нам", - рассказала Ивушкина.

Животное сразу осмотрел ветеринар, обработал и зашил раны, ввел противошоковые препараты. У детеныша черепно-мозговая травма и повреждение трахеи, он находится в тяжелом состоянии. "Прогноз пока очень осторожный, сейчас критический срок - два-три дня. Сегодня утром сбегали на рынок, купили для него козье молоко, потому что косуленок еще молочный", - рассказала Людмила Ивушкина.

Она отметила, что если животное удастся выходить, в природу его не выпустят, а пристроят в один из зоопарков.