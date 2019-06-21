Три газеты в Дагестане вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Три дагестанских еженедельника вышли в пятницу с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма.

На первой полосе сегодняшнего номера изданий "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" написана фраза "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Свежий номер изданий можно приобрести в газетных киосках в разных районах Махачкалы.

Ранее ТАСС со ссылкой на главного редактора "Черновика" Маирбека Агаева сообщал, что, выпуская одинаковые первые полосы в поддержку своего коллеги, журналисты требуют прекращения уголовного преследования Гаджиева. Агаев тогда отметил, что газета "Черновик" будет знакомить читателей со всеми подробностями и деталями дела, которые будут выясняться в ходе расследования. Главред также добавил, что не знает, в каком формате и в каком объеме эту тему будут освещать другие газеты, но надеется, что уделят "максимально возможное внимание".

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, самого журналиста доставили в следственные органы.