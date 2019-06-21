ТАСС в спецпроекте показал парусники, принимавшие участие в "Алых парусах"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ТАСС в преддверии ежегодного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге выпустил спецпроект, в котором рассказал, чем знаменит главный выпускной страны.

В ночь на 24 июня по Неве пройдет бриг "Россия", специально построенный к празднику. В течение девяти лет символом "Алых парусов" был шведский бриг Tre Kronor af Stockholm. Всего за всю историю праздника сменилось девять кораблей, отличавшихся друг от друга размером судна и типом парусного вооружения.

В рамках выпускного также пройдет концерт звезд эстрады и пиротехническое шоу рекордной для "Алых парусов" длительностью в 22 минуты.

Торжество смогут посетить не только выпускники, но и все желающие. Всего на выпускной ожидается прибытие около 33 тыс. школьников из 30 регионов России. В последние годы на набережных Невы собиралось более миллиона зрителей. Для них в спецпроекте нарисована схема площадки праздника, а для тех, кто не может присутствовать - справка о выставке "Алые паруса вместе с Россией", которая откроется в галерее "Ленинград Центра" 25 июня.

Из истории торжества

Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях художественного фильма "Алые паруса" режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

Праздник выпускников "Алые паруса" был впервые организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.