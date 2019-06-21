Лавров открыл в Москве выставку работ художника Таира Салахова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыл выставку работ народного художника СССР, России и Азербайджана Таира Салахова. Церемония прошла в пятницу в Москве в особняке МИД РФ на Спиридоновке.

"Хотел бы выразить признательность Таиру Салахову за то, что принял предложение провести выставку в Москве, - сказал Лавров. - Идея возникла после того, как я посетил вернисаж мастера во время своего визита в Баку, и мне показалось, что будет правильно, если и москвичи смогут полюбоваться этими работами. Здорово, что выставка состоялась".

Министр выразил надежду на то, что выставка будет пользоваться популярностью, и пожелал художнику творческих успехов.

Салахов в свою очередь поблагодарил российское дипведомство за оказанную ему честь, а также посольство Азербайджана в лице посла Полада Бюльбюль оглы за помощь в организации выставки. "Я польщен, что меня пригласили сюда с выставкой, для меня большое счастье находиться в этом храме культуры и дружбы, где практически каждый день решаются важные дела, связанные с миром и жизнью страны. Спасибо огромное еще раз господину Лаврову и всем сотрудникам министерства", - подчеркнул художник.

В экспозицию вошли работы Салахова, посвященные бакинским нефтяникам, портреты композиторов Кара Караева и Дмитрия Шостаковича, балерины Ольги Рукавишниковой, дочери Айдан, натюрморты и интерьеры, графические и живописные циклы "По Чехословакии", "По Италии", "По Америке", "Индия", "По Норвегии", триптих "Страна огней".

В декабре 2018 года Лавров посетил выставку Салахова во время визита в Баку. На выставке, приуроченной к 90-летию художника, было представлено несколько десятков произведений, отражающих различные грани таланта художника, в том числе полотна прославившего его "сурового стиля". Некоторые работы представляют собой не полотна, а вышитые ковры - свидетельство преданности художника историческим и культурным традициям своей родины. После осмотра выставки Лавров вручил Салахову ведомственную награду МИД РФ - знак "За вклад в международное сотрудничество".

О художнике

Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог, вице-президент Российской Академии художеств. Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя (Москва). Он также является почетным президентом Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, членом-корреспондентом Академии изящных искусств Франции, академиком-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Испания), членом Европейской академии наук, искусств и литературы.

В 2012 году в Государственном архитектурно-историческом заповеднике "Ичеришехер" (Баку) был открыт дом-музей Таира Салахова.