Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов в пятницу на встрече в Дворце независимости, передает корреспонент ТАСС. Кадыров удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Белоруссией.

Кадыров прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, которая состоится в пятницу. "К тебе у нас отношение особое, Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что ты умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Настоящий мужик, пообещал - сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", - сказал Лукашенко.

По его словам, вручение Кадырову ордена "это не просто дань какой-то политической моде". "Ты, действительно, заслужил" - отметил Лукашенко, передавая орден главе Чечни. Лукашенко также отметил, что испытывает теплые чувству к Кавказу и кавказцем, назвав их "крепкими людьми", отметив, что хотел бы однажды побывать в горах Чечни.

Кадыров поблагодарил Лукашенко за его слова и за орден, пообещав носить его с достоинством. Он отметил, что между Белоруссией и Чечней развиваются отношения в различных сферах, в том числе по линии спецподразделений. В этой связи Кадыров поздравил Лукашенко с недавней победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне среди спецподразделений.

Он добавил, что в Белоруссии поддерживают чеченцев. "У нас в республике, на Кавказе и в России в целом вас любят, уважают и ждут. Думаю, вы выберете время и посетите республику", - сказал Кадыров.

Лукашенко в феврале 2018 года направлял благодарственное послание главе Чечни за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии. Еще ранее Кадыров способствовал освобождению двух белорусских врачей, попавших в ливийский плен. Делегация Белоруссии во главе со старшим сыном и помощником президента Белоруссии по национальной безопасности Виктором Лукашенко ранее посещала Чечню. Они побывали в Российском университете спецназа, который был организован в 2013 году по инициативе Кадырова.