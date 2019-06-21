Сенатор предложила подать иск от лица РФ против бывшего мужа Осиповой, осужденной в США

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в пятницу предложила от лица РФ подать иск против американца Браена Мобли, экс-супруга осужденной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой.

"Они [американцы] все время втягивают нас на своей площадке в судебные процессы. Мы же выступаем практически только в публичной плоскости, подсвечивая эту ситуацию или же работая на их площадке, защищая наших граждан", - сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном защите россиян за рубежом.

"А почему бы нам не рассмотреть такой вопрос: по иску родственников начать судебный процесс на территории России. РФ против мужа Богданы Осиповой в отношении нарушения прав малолетних граждан РФ, которые лишены права на общение с собственной матерью, которая насильственно удерживается американским законом", - продолжила сенатор. По ее мнению, это даст российской стороне возможность "затребовать документы, с которыми работает американский суд", провести их независимую экспертизу.

"Думаю, что мы должны иметь в виду для своего инструментария подобные шаги в рамках судебной юрисдикции", - отреагировал на это предложение глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он заметил, что российские власти "вынуждены вести себя сдержано", чтобы не нанести пострадавшим за рубежом россиянам еще больший вред. "В принципе такие судебные процессы возможны", - добавил депутат.

Дело Осиповой

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла из США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в США, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.