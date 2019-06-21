{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ поддержал стандарт взыскания просроченной задолженности с клиентов МФО

Нарушившие его требования работники микрофинансовых организаций будут обязаны компенсировать ущерб

ТАСС, 21 июня. Банк России поддержал инициативу саморегулируемой организации (СРО) "Микрофинансирование и Развитие" по внедрению стандарта взыскания просроченной задолженности с клиентов, говорится в сообщении ЦБ.

В "МиР" зарегистрировано 1067 микрофинансовых организаций (МФО). В реестре ЦБ числится 1980 таких компаний.

Стандарт дополняет ФЗ-230 о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. В частности, стандарт разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. Такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме.

Кроме того, работникам микрофинансовых организаций запрещается скрывать свои должности и представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления.

Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания другой организации МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, за нарушение предусматриваются штрафы. В свою очередь, сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.

В ЦБ отметили, что среди обращений клиентов МФО как в саморегулируемые организации, так и к регулятору, более половины составляют жалобы, связанные с процедурой взыскания просроченной задолженности. Часть из них касается деятельности коллекторских агентств.

Документ будет являться внутренним стандартом СРО "МиР", обязательным для исполнения его членами.

Теги
Россия
Правительство России готово заняться вопросом британского кладбища в Севастополе
Британское кладбище появилось в Севастополе после Первой обороны города в 1854-1855 годах, во время Крымской войны
Читать полностью