ЦБ поддержал стандарт взыскания просроченной задолженности с клиентов МФО

ТАСС, 21 июня. Банк России поддержал инициативу саморегулируемой организации (СРО) "Микрофинансирование и Развитие" по внедрению стандарта взыскания просроченной задолженности с клиентов, говорится в сообщении ЦБ.

В "МиР" зарегистрировано 1067 микрофинансовых организаций (МФО). В реестре ЦБ числится 1980 таких компаний.

Стандарт дополняет ФЗ-230 о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. В частности, стандарт разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. Такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме.

Кроме того, работникам микрофинансовых организаций запрещается скрывать свои должности и представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления.

Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания другой организации МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, за нарушение предусматриваются штрафы. В свою очередь, сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.

В ЦБ отметили, что среди обращений клиентов МФО как в саморегулируемые организации, так и к регулятору, более половины составляют жалобы, связанные с процедурой взыскания просроченной задолженности. Часть из них касается деятельности коллекторских агентств.

Документ будет являться внутренним стандартом СРО "МиР", обязательным для исполнения его членами.