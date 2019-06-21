{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 1 млн жителей Украины могут посетить Крым в 2019 году

Ранее пресс-служба крымского Погрануправления ФСБ России сообщила, что с началом курортного сезона поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 1 млн туристов из Украины, как прогнозируется, посетят Крымский полуостров в 2019 году, сообщил ТАСС в пятницу председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Спецпроект на тему
Три цвета Крыма Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

"Даже погранслужба Украины, скрипя зубами, признала, что количество их граждан, пересекших границу в сторону Крыма, намного больше, чем в прошлом году. У нас за январь-май побывали 100 с лишним тыс. иностранных туристов. Мы ожидаем свыше 1 млн туристов из Украины в этом году, а в следующем, думаю, будет еще больше", - сказал Черняк.

Ранее пресс-служба крымского Погрануправления ФСБ России сообщила, что с началом курортного сезона поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза. Сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей, в то время как в межсезонье с Украины приезжали около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей в день.

"В 2014 год [украинцы] действительно боялись ехать. А сейчас выстроена логистическая составляющая, как ехать из Украины в Крым, отработана система отдыха. Все понимают, что у нас, на самом-то деле, тихо, спокойно и безопасно", - отметил Черняк.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

Теги
УкраинаРоссияКрым
Декриминализацию последствий первой помощи Дума может рассмотреть осенью
Автор законопроекта Николай Герасименко отметил, что на Западе оказание первой помощи декриминализовано, есть так называемый "закон доброго самаритянина"
Читать полностью