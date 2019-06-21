Более 1 млн жителей Украины могут посетить Крым в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 1 млн туристов из Украины, как прогнозируется, посетят Крымский полуостров в 2019 году, сообщил ТАСС в пятницу председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Даже погранслужба Украины, скрипя зубами, признала, что количество их граждан, пересекших границу в сторону Крыма, намного больше, чем в прошлом году. У нас за январь-май побывали 100 с лишним тыс. иностранных туристов. Мы ожидаем свыше 1 млн туристов из Украины в этом году, а в следующем, думаю, будет еще больше", - сказал Черняк.

Ранее пресс-служба крымского Погрануправления ФСБ России сообщила, что с началом курортного сезона поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза. Сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей, в то время как в межсезонье с Украины приезжали около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей в день.

"В 2014 год [украинцы] действительно боялись ехать. А сейчас выстроена логистическая составляющая, как ехать из Украины в Крым, отработана система отдыха. Все понимают, что у нас, на самом-то деле, тихо, спокойно и безопасно", - отметил Черняк.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.