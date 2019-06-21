Калининградских чиновников проверят на причастность к коррупции

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области проверят чиновников, которые могут иметь отношение к документу, ставшему поводом для проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) возможного нарушения антимонопольного законодательства по признакам сговора на торгах на строительство школы и онкоцентра. Об этом заявил пятницу журналистам губернатор области Антон Алиханов.

Основанием для проверки ФАС стала публикация Алиханова на его странице в Instagram, где идет речь о планах расходов при строительстве общеобразовательной школы в Восточном жилом районе Калининграда. По словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, Алиханов ранее опубликовал протокол встречи представителей компаний, который, возможно, подтверждает сговор на торгах по строительству объектов в Калининграде с целью распределения между участниками доходов от контракта. В частности, в документе, на который ссылается ФАС, говорится, что после выплаты налогов и других расходов (одна из статей расходов при этом - предположительная выплата в размере 5% от общей стоимости контракта губернатору) чистая прибыль в размере 44 млн рублей будет поделена поровну между договорившимися сторонами.

"На понедельник постараемся назначить антикоррупционную комиссию. Якобышные подписанты говорят, что их подставили, что это подделка и так далее. Но дело не в этом, дело в том, что по отдельным сотрудникам все равно будут проведены проверки, в любом случае. Мне надо понимать, если это гипотетически настоящий документ, кому и что, кто обещал или платил, и так далее. К сожалению, в такой ситуации, конечно, надо работать по-другому, просто ловить на моменте дачи или на моменте взятия [взятки]", - сказал Алиханов.

По данным ФАС, дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам сговора на торгах может быть возбуждено в отношении компаний ООО "Янтарьсервисбалтик" и ООО "Артель".

Как ранее сообщал Цариковский, ФАС проводит расследование по признакам антиконкурентного соглашения компаний при участии в торгах на строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда - на сумму 1,3 млрд рублей и областного онкологического центра в Калининградской области - на 4,2 млрд рублей.

Также в ходе внеплановой выездной проверки ООО "Янтарьсервисбалтик" ФАС выявила электронную переписку, указывающую на наличие антиконкурентного соглашения между указанными хозяйствующими субъектами, которое привело к поддержанию цен на торгах, добавили в антимонопольной службе.