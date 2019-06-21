Глава ЮНЕСКО высказалась в поддержку планов информагентств и ассоциации русской прессы

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Международное сотрудничество в области информации стало главной темой состоявшейся во французской столице в пятницу встречи генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

В начале беседы глава международной организации выразила удовлетворение состоянием связей между ЮНЕСКО и Российской Федерацией. "Важной вехой в этих отношениях стала беседа с президентом Владимиром Путиным во время моего официального визита в Россию в марте, - отметила она. - Наши проекты охватывают весьма значимые для мира области, и мне было важно узнать, как видит это сотрудничество российское руководство".

По просьбе руководителя ЮНЕСКО Михаил Гусман, являющийся также вице-президентом Всемирной ассоциации информационных агентств, рассказал о дискуссиях на прошедшем в мае конгрессе этого объединения. Форум собрал в Софии журналистов из более чем 90 стран мира. Стороны отметили готовность к диалогу по таким обсуждавшимся на конгрессе темам, как различные аспекты использования искусственного интеллекта, а также борьба с дезинформацией.

Еще одной темой встречи стало отмечаемое в этом году 115-летие ТАСС, входящего в число ведущих мировых информационных агентств по классификации ЮНЕСКО. В беседе было указано, что созданная по инициативе российского агентства Всемирная ассоциация русской прессы, которая объединяет сегодня печатные и электронные издания, радио- и телепрограммы в 84 странах, рассчитывает тесно взаимодействовать с ведущей международной организацией в гуманитарной области. "Мы в этом также заинтересованы", - заметила генеральный директор.

Одре Азуле был вручен документальный фильм о ЮНЕСКО из цикла "Формула власти". В этот фильм, подготовленный ТАСС и телеканалом "Россия 24", вошли интервью главы организации и рассказ о ее визите в РФ. "Посещение Москвы, Казани, осмотр российских объектов всемирного наследия оставили у меня большие впечатления, - отметила она. - Я надеюсь, что вскоре смогу продолжить это знакомство с Россией".