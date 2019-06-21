Сторонники ПЦУ захватили храм раскольнического Киевского патриархата

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Ровно. Как сообщил настоятель храма Виталий Друзюк, захват был совершен, пока он был на поместном соборе УПЦ КП.

"Когда я вернулся с собора назад в Ровно, то обнаружил, что все замки в церкви сменили, - цитирует его издание "Ровно вечернее" в пятницу. - Действовали коварно: пришли к нашему старосте, взяли ключи и заменили замки. Для этого привели чужих людей, которые набросились на наших прихожан и хор".

Священник отметил, что захватчики установили охрану вокруг храма - он охраняется активистами "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). В связи с данной ситуацией Друзюк обратился к архиепископу ПЦУ Ровенскому и Острожскому Илариону. "Он [Иларион] меня обозвал и плохо ко мне отнесся. Сказал, что запретил мне служить, хотя он не имеет права этого делать, потому что я не подчиняюсь ему", - сказал настоятель.

Представителями Константинопольского патриархата 15 декабря прошлого года в Киеве при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. Константинопольский патриарх 6 января передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Однако ни одна поместная церковь так и не признала ПЦУ.

В Киеве 20 июня под председательством главы УПЦ КП Филарета прошел собор неканонического Киевского патриархата. Он признал неправомерным решение об упразднении УПЦ КП и отменил постановление о ликвидации этой структуры, а также заявил о претензиях на имущество и средства ПЦУ.