Юнкорры из Башкирии взяли гран-при фестиваля "Щит России" за передачу про афганскую войну

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Команда юных корреспондентов Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Башкортостан" получила гран-при фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России", который проходит в Перми с 19 по 22 июня, за детскую информационно-познавательную радиопрограмму "Солнечный город", в рамках которой выходил цикл передач про афганскую войну. Об этом журналистам рассказала руководитель передачи Элеонора Дударь.

"Мы получили самый главный приз - большую "Нику", гран-при - это мечта наша. У нас в этой программе участвуют разные ребята с 6 до 17 лет", - сказала она. Авторы программы рассказали, что выходит целый цикл передач "Расскажите про Афганистан". "Мы хотим всем рассказать на примере афганской войны, что такое война, что нельзя, чтобы люди воевали, хотим, чтобы дети знали об этом событии в доступной форме", - рассказала журналистам Луиза Ахтямова руководитель кружка юных журналистов, заместитель руководителя программы "Солнечный город".

Еще один гран-при уехал в ГТРК "Орел" - за телевизионный фильм "Русская больница" о медиках, которые спасали людей во время оккупации фашистскими захватчиками Орла в 1941-1943 годах.

По информации оргкомитета фестиваля, в 2019 году на конкурс поступило более 300 работ, принимались телевизионные и радиопрограммы, информационные и специальные репортажи, сюжеты, видеофильмы, аудио и видеоролики социальной рекламы, музыкальные программы и видеоклипы на военно-патриотическую тематику, их хронометраж от двух до 70 минут. Работы были заявлены в семи номинациях. Как рассказала ТАСС журналист телеканала "Дон ТР" Илона Восканян, программа "Выученный урок", созданная этой телекомпанией, стала лауреатом среди телевизионных программ в номинации, посвященной истории родного города (села, поселка). "Это история одного урока, который проходил в день освобождения Ростова - 14 февраля. Получилось целое расследование, в ходе которого выяснилось, что один из участников партизанского движения, о котором очень много читали школьники в рамках этого урока, он оказался жив, через Москву мы разыскали его дочь, она приехала к нам на программу", - поделилась Восканян.

О фестивале

"Щит России" - это фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм, проводится в Перми уже в 22-й раз в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Учредителями фестиваля выступила Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).