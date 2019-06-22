События первого дня войны воссоздали в Брестской крепости

МИНСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Масштабная реконструкция первых часов войны прошла на рассвете 22 июня в Брестской крепости, которая 78 лет назад первой приняла на себя удар гитлеровских войск. Мероприятие приурочено к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают в субботу.

Как сообщил белорусский телеканал ОНТ, более 500 реконструкторов со всех уголков Белоруссии, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Чехии, Австрии, Франции, Великобритании, Казахстана, Китая и Японии показали зрителям основные исторические моменты, связанные с обороной цитадели защитниками крепости. В них отразили подвиг ефрейтора Василия Волокитина, атаку воина Самвела Матевосяна, майора Петра Гаврилова. Для максимально реалистичного воссоздания картины происходящего в первые дни войны реконструкторы задействовали мотоциклы и автомобили того периода. Оружие времен войны предоставили на киностудии "Беларусьфильм".

В память о жертвах войны

До начала военно-исторической реконструкции в стенах Брестской крепости прошел традиционный митинг-реквием с участием около 10 тыс. человек. Траурная церемония началась в четыре утра с пулеметных очередей и артиллерийских залпов, которые, как и 78 лет назад, разорвали предрассветную тишину. На установленных у Вечного огня экранах сменялись портреты защитников Брестской крепости, звучали воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны. Вместе с местными жителями сюда в этот день традиционно приезжают гости из других стран. В этом году прибыли участники поезда памяти из Санкт-Петербурга "Музыка войны и Победы", представители ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области, делегации Москвы, города Сертолово Ленинградской области, Ижевска. Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню. По традиции пограничники опустили венки со свечами в воды Буга.

Памятные мероприятия продолжатся до вечера

В субботу днем музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого выступит в Театре эстрады городского парка культуры и отдыха с программой в рамках исторического марафона "Песни Победы". В этом году проект состоялся уже в 12 странах мира. В Брестской крепости коллектив не впервые. В прошлом году его руководитель обещал вновь приехать в Брест, чтобы исполнить песни военных лет, которые хранят память и историю нескольких поколений.

Ровно 78 лет назад, в четыре утра, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники - воины более 30 национальностей бывшего СССР - без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.