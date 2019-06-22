Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте службы.

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений в отношении 32 страниц сайта. На них содержится информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия", - сообщает сайт ведомства.

Роскомнадзор указывает на то, что треть объявлений, о которых идет речь, уже удалена с сайта Ebay. "В настоящий момент с 11 интернет-страниц в указанный срок удалена запрещенная информация, ожидается удаление еще с 21", - написано в сообщении службы.

В России приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР и СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Американская компания eBay владеет одной из основных онлайн-площадок по купле-продаже товаров.