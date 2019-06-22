Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому 22 июня в стране Дню памяти и скорби.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев и члены кабмина, руководство администрации президента, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ и представители основных конфессий, а также кадеты.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил на нем ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии. Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.