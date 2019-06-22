Студенты духовной академии пересдают экзамен после его фальсификации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переэкзаменовка всего курса бакалавиата Московской духовной академии (МДА) проходит после расследования информации о подтасовках билетов на итоговом экзамене в вузе. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

"Это [фальсификация] было выявлено во время итогового экзамена бакалавров. <...> Беспрецедентное решение, что весь курс сегодня пересдавал итоговый экзамен. <...> [Экзамен] еще не завершился, поэтому рано что-то говорить об итогах переэкзаменовки всего курса бакалавриата, но что касается конкретных виновных и решений, которые по ним будут приняты, - то они выявлены, и необходимые и жесткие санкции по отношению к ним будут иметь место несколько позднее", - рассказал Козлов.

Он отметил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о ситуации. "Информация о том, что святейший патриарх Кирилл в курсе, соответствует действительности. <...> Думаю, что сама по себе мера, которая коснулась всех без исключения студентов бакалавриата, впредь отобьет желание у кого бы то ни было, в том числе со стороны студентов, поддаваться на провокации со стороны недостойной и слабой части студенческого сообщества", - считает протоиерей председатель Учебного комитета РПЦ.

Ранее ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий написал в своем канале в Telegram "Ректор МДА", что по его распоряжению была создана комиссия, проанализировавшая видеозаписи и протоколы итогового экзамена бакалавров и опросившая ее участников. "Комиссия выяснила, что имел место сговор студентов и сотрудника учебно-методического отдела, из-за чего накануне экзаменов учащиеся получили схему раскладки билетов. <...> Провинившиеся принесли искреннее покаяние, чему я был свидетелем. О ситуации доложено cвятейшему Патриарху", - написал он.

Козлов сообщил, что результаты переэкзаменовки курса бакалавров будут известны в начале следующей недели. "По отношению к тем, кто конкретно организовал подлог, решение будет принято чуть позднее", - сказал он.

Московская духовная академия - крупнейший центр духовного образования в РПЦ, одно из старейших высших ученых заведений России. Она была основана 12 декабря 1685 года.