Алибасов записал первое видеообращение после отравления

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о голодовке и заявил, что получает рекомендации по питанию от врачей НИИ Склифосовского. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном телеканалом "Звезда".

"Ходят дурацкие слухи, что я голодаю, - это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел половину тарелки гречневой каши. Все рекомендации по питанию получаю от врачей НИИ Склифосовского", - сказал Алибасов.

Продюсер также отметил улучшение самочувствия и передал привет своим поклонникам.