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Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер сообщил, что здоров и чувствует себя "прекрасно"
Бари Алибасов Станислав Красильников/ТАСС
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Бари Алибасов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о голодовке и заявил, что получает рекомендации по питанию от врачей НИИ Склифосовского. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном телеканалом "Звезда".

"Ходят дурацкие слухи, что я голодаю, - это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел половину тарелки гречневой каши. Все рекомендации по питанию получаю от врачей НИИ Склифосовского", - сказал Алибасов.

Продюсер также отметил улучшение самочувствия и передал привет своим поклонникам.

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4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.

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