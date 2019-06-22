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Москвичка стала единственным в России "стобалльником" ЕГЭ по китайскому языку

Мэр Москвы поздравил школьницу на своей странице в Twitter

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жительница Москвы Анастасия Андрюнина стала единственной российской школьницей, которой удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. Поздравляю, Настя!", - написал градоначальник.

В этом году госэкзамен по китайскому языку в качестве иностранного по выбору проводится впервые, решение сдавать его приняли 289 человек из 43 субъектов РФ. В Москве на экзамен были зарегистрированы 150 человек.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.

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