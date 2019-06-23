Роберт Де Ниро снялся в ролике с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США

Актер Роберт Де Ниро, писатель Стивен Кинг, режиссер Роб Райнер и другие американские знаменитости снялись в ролике с обвинениями России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Видео опубликовал портал Now This .

"В 2016 году российское правительство совершило атаку на нашу демократию", - заявил Де Ниро. В ролике также утверждается, что Москва якобы связана со случаями взлома электронной почты, распространением лжи в социальных сетях, и совершила "множество контактов с представителями кампании Трампа". На видео также говорится, что Россия развернула "огромную скрытую операцию", чтобы "помочь Дональду Трампу стать президентом".

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Указывается, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера содержатся "самые компрометирующие доказательства, когда-либо собранные против действующего президента США". При этом, как утверждает актриса Рози Перес, его "никто не читал".

Знаменитости также обвинили во лжи главу минюста США Уильяма Барра. Утверждается, что он соврал о содержании доклада спецпрокурора.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.