Свыше 150 фельдшерско-акушерских пунктов построили в Чувашии за последние шесть лет

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. 180 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) появились в деревнях и селах Чувашии за последние шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя регионального правительства - министр здравоохранения Владимир Викторов, выступая на церемонии открытия 180-го пункта, расположенного в селе Ичиксы Алатырского района.

"Этот ФАП станет 180 новым ФАПом, построенным в республике с 2013 года", - сказал он. По словам Викторова, вопросы развития сельской медицины находятся под особым контролем региональных властей. "Это приоритет государственной политики - сделать доступной и качественной медицину для каждого жителя республики", - заметил он, пожелав сельчанам приходить в новый пункт только для профилактики.

В свою очередь, главврач районной больницы Наталия Минибаева отметила, что новый медицинский пункт оборудован всей необходимой техникой и коммуникациями, имеет пандус для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также доступ к высокоскоростному интернету. Последний позволяет при необходимости проводить видеоконсультации с врачами районной больницы или специалистами республиканских лечебных учреждений. Всего же, по ее словам, за последние пять лет в одном только Алатырском районе появилось семь современных ФАПов.