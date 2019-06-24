Бриг, ставший символом праздника "Алые паруса" в Петербурге, будет принимать экскурсии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/.Желающие смогут попасть на борт брига "Россия", который стал главным символом праздника выпускников в Петербурге "Алые паруса", сказал временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На встрече с волонтерами в Василеостровском районе молодежь поинтересовалась у Беглова, можно ли будет покататься на корабле. "Можно будет, но для этого надо постараться. Но мы будем организовывать экскурсии на нем", - ответил врио губернатора.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества для выпускников - прошел в Санкт-Петербурге накануне ночью. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. Его кульминацией, по традиции, стало прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В этот раз символом праздника впервые стал парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.

Ранее Беглов сообщал, что в этом году праздник собрал на Дворцовой площади около 88 тыс. человек, а всего число участников достигло порядка 1,4 млн.