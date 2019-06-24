Число частных вузов в Петербурге сократилось в пять раз за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Количество частных высших учебных заведений в Санкт-Петербурге с действующей аккредитацией и лицензией сократилось за последние пять лет практически в пять раз. Об этом сообщил журналистам председатель совета ректоров вузов города и области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

"Если говорить о негосударственных вузах по Петербургу, пять лет назад было 49 негосударственных вузов в Петербурге, имеющих действующую лицензию и аккредитацию, на сегодняшний день их восемь или девять в зависимости от того, как считать Духовную академию. Соответственно, за последние пять лет негосударственный сектор в высшем образовании Петербурга сократился в пять раз", - сказал Демидов.

Он добавил, что число государственных вузов в городе также снизилось - примерно на четверть. "Достаточно много вузов в ходе реорганизации присоединены или объединены. По количеству государственных вузов - в результате сокращение примерно на четверть за последние пять лет", - отметил председатель совета ректоров.

Всего в Санкт-Петербурге, по данным городского комитета по науке и высшей школе, в настоящее время работает 43 государственных вуза. Общее количество бюджетных мест в институтах и университетах города - около 27 тыс. При этом количество выпускников школ - более 25,5 тыс. В 2018 году иногородние студенты составили 69% от общего числа первокурсников, иностранные - 4%.

По словам Демидова, в 2020-2021 учебном году число бюджетных мест в вузах Петербурга сократится примерно на 10%. "В среднем по магистратуре на следующий год количество мест сократилось на 11% по городу. И примерно на столько же по бакалавриату", - добавил он.