Голикова сообщила, что норматив бюджетных мест в вузах в ближайшие пять лет не изменится

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Норматив расчета бюджетных мест в вузах в ближайшие пять лет меняться не будет. Ожидаемое сокращение - до 491 тыс. мест к 2024 году - обусловлено демографической ситуацией, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2019.

В понедельник газета "Известия" сообщила со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования об "урезании" к 2024 году бюджетных мест в университетах. Из доклада, по данным издания, следует, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс. (518,4 тыс. в 2019 году).

"В СМИ сегодня была совершенно неудачная информация по поводу контрольных цифр приема. Дело в том, что они сослались на доклад правительства в парламент, но не совсем корректно. Цифры, которые были приведены - сокращение до 432,4 тыс. контрольных цифр приема в 2024 году - действительно такая цифра содержится, но она касается возрастов от 15 до 20 лет. А вообще контрольные цифры приема и норматив, который сегодня установлен в законодательстве, он установлен от 17 до 30 лет. Никакие нормативные документы с точки зрения закона об образовании - это 800 студентов на 10 тыс. населения - мы менять не собираемся", - сказала она.

Голикова отметила, что изменение цифр может происходить только по причине демографического прогноза. "С точки зрения демографического прогноза, у нас есть некоторые снижения, но это снижение не такое травматическое, и мы предполагаем сейчас, что если будет тот прогноз, который сейчас опубликовал Росстат, то в 2024 году это будет 491 тыс.", - добавила она.

Вице-премьер напомнила, что к предыдущему году прогнозировалось 499 тыс., но контрольные цифры составили 518,4 тыс. мест. "Поэтому это ежегодное уточнение, а то, что в докладе - график, к нему дано пояснение, какой возрастной когорты это касается", - сказала Голикова.