Врио главы Петербурга поручил организовать новую пешеходную зону на Васильевском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник во время инспекции ряда объектов в Василеостровском районе поручил организовать новую пешеходную зону, которая будет прилегать к Василеостровскому рынку.

"[Волжский] переулок, который прямо примыкает к рынку и перпендикулярен большому проспекту, - это проезжая улица, она принадлежит городу, там огромное количество машин. Я дал сейчас команду, чтобы сделать ее пешеходной, я думаю, что это правильно", - сказал Беглов во время встречи с жителями района.

Василеостровский рынок расположен в историческом здании на Большом проспекте Васильевского острова и занимает площадь более 2 тыс. кв. м. На этом месте располагался рынок с первых десятилетий основания Петербурга: сначала деревянный, затем каменный, а уже в середине XX века был построен новый корпус Василеостровского колхозного рынка, который не раз реконструировался. Это первый исторический рынок Петербурга, который сейчас проходит реновацию.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, при создании дизайн-проекта учитывалась история здания и города в целом. Для этого в новом интерьере сохранили существующие элементы: мрамор, гранитный пол и необычные своды потолка. Также использовали узнаваемые петербургские черты: кованые ограды, уличные фонари, серую палитру цветов и традиционные советские приемы - элементы конструктивизма, простые материалы, известный рисунок бетонных заборов.

"Здесь будет гастрономия вся, сыры, молоко, фермерские продукты, на втором этаже мы строим сыроварню. Рынок в сентябре откроется", - рассказал Беглову Александр Шавлиашвили - гендиректор компании "Кантин", которая занимается реновацией рынка.

Он добавил, что отдельная зона на территории будет предоставлена огородникам и садоводам для продажи своей продукции. "И главный вопрос - это демократичные цены. Сейчас на рынке достаточно дорого за счет количества посредников, мы максимально сокращаем эти этапы", - сказал Шавлиашвили. Сейчас на территории уже открыта зона общественного питания, где представлены 16 ресторанных концепций из Санкт-Петербурга и Москвы.