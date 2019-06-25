Почтальоны в Приморье будут доставлять жителям края рыбные консервы по социальной цене

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Почтальоны будут доставлять жителям Приморья рыбные консервы по социальной цене в рамках губернаторской программы "Приморская рыба". Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации по итогам встречи врио вице-губернатора края Сергея Максимчука с руководителем Почты России на Дальнем Востоке Максимом Костиным.

"Это ["Приморская рыба"] успешный социальный проект, и мы с радостью примем в нем участие. Наши сотрудники будут собирать заявки с жителей края, а после - доставлять продукцию на дом", - привела пресс-служба слова Костина.

Говоря о развитии почтовых сервисов в регионе, он отметил, что более 300 тыс. жителей края предпочитают получать посылки без паспорта с помощью мобильного приложения. Автоматизация почтовых технологий позволила сократить время выдачи писем, мелких пакетов и посылок до 30 секунд, а отправить посылку по предоплате во всех почтовых отделениях можно без очереди. Кроме того, около 500 почтальонов в Приморье оснащены мобильными переносными кассами, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальная программа "Приморская рыба" инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце 2018 года. Низкая стоимость на рыбу установлена в специальных соглашениях, заключенных между рыбаками и торговыми сетями региона. По данным краевой администрации, озвученным в начале июня, рыбную продукцию по этой программе сейчас продают 250 магазинов края, с начала ее старта продано более 2 тыс. т продукции.