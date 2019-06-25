Васильева назвала естественным процессом увеличение числа 400-балльников на ЕГЭ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число выпускников, показывающих отличные результаты по окончании школы, год от года увеличивается, поэтому рост числа ребят, набравших максимальное количество баллов в ходе единого государственного экзамена, - это естественный процесс, считает министр просвещения России Ольга Васильева.

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"Выпускников, которые год от года заканчивает школу все лучше и лучше, становится больше. Это нормальный, естественный процесс. Вы помните прошлогоднего замечательного выпускника (набравший 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ в прошлом году выпускник московской школы Руслан Салимгареев - прим. ТАСС), когда он сказал, когда его спросили, для чего ему это надо: "Мне нравится каждый день что-то преодолевать", - сказала она журналистам во вторник.

"Я думаю, что таких людей, которым в удовольствие жить, в удовольствие учиться, в удовольствие делать что-то хорошее, должно становиться только больше. Я очень рада и поздравляю их от всей души", - отметила министр.

Как ранее уточняли в пресс-службе Рособрнадзора, 400 баллов в сумме на ЕГЭ по профильной математике, физике, русскому языку и информатике набрала Анастасия Пределина из Свердловской области. Второй рекордсмен - Даниил Дрябин из Тульской области - получил максимальное количество баллов по русскому, физике, информатике и профильной математике.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.