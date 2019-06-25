Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера

"Естественно, нет" - сказал он, отвечая на вопрос о правдивости публикации и добавил, что после того, как его отец поправится, "мы методично и целенаправленно будем разбираться с каждым", имея в виду требование опровержения.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей привела ряд нестыковок в истории Алибасова и высказала предположение, что отравления могло и не быть, однако сын продюсера опроверг эти версии.

"Сейчас он чувствует себя практически хорошо, - рассказал Алибасов-младший. - Единственное отклонение, которое я сейчас замечаю - это то, что у него опорно-двигательная функция до конца не восстановилась, ему сложно самостоятельно ходить. Но это не связано со спиной или осложнениями, просто 14 дней он пролежал без нагрузки на ноги. Периодически утром по 40 минут мы гуляем вокруг дома, чтобы мышцы вновь заработали", - сказал сын продюсера.

По словам Алибасова-младшего, есть опасения относительно последствий ожога пищевода, однако к этой проблеме врачи и семья готовы. "Со ожогами пока беспокоит только циркулярный ожог пищевода, через две недели надо будет еще сделать обследование. Там риск того, что он зарубцуется слишком сильно и значительно уменьшит проходимость пищевода, но это решаемая проблема, и, даже если она появится, есть понимание, как ее решать", - отметил он.

"У него еще остаются остаточные явления после потери памяти. Он может два или три раза подряд позвонить мне и спросить одно и то же, забыв, что он до этого уже звонил. Но если сравнивать с тем, что было три-четыре дня, это, конечно, небо и земля", - сказал Бари Алибасов-младший.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы.