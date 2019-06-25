Кирилло-Белозерский музей-заповедник завершил масштабную реставрацию

ВОЛОГДА, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Масштабные реставрационные работы завершены в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Реконструирована церковь Архангела Гавриила 30-х годов XVI века, а также впервые проведены работы в башнях монастыря - Вологодской, Московской и Белозерской XVII века, сообщил ТАСС гендиректор музея Михаил Шаромазов.

"В этом году завершены реставрационные работы по нескольким объектам Кирилло-Белозерского монастыря. Это Вологодская, Московская, Белозерская башни и церковь Архангела Гавриила, которая находится в центре ансамбля монастыря. Ни один из этих объектов ранее не был на столь масштабных реставрационных работах", - сказал Шаромазов.

По его словам, Московская башня будет открыта для показа в 2019 году, Вологодская и Белозерская - примерно через год-полтора после решения вопросов с размещением фондов.

Церковь Архангела Гавриила, как ожидается, начнет принимать посетителей в 2020 году. Во время реставрации там установили механизм контроля за температурно-влажностным режимом, что даст возможность разместить иконостас и проводить богослужения, которых не было в его стенах около века. "На будущий год мы сможем совершить там богослужения, впервые за очень большой промежуток времени, - добавил Шаромазов. - Сейчас вместе с отцом Анастасием мы определились, какие в церкви будут выставлены иконы, - эта церковь всегда была холодным храмом, поэтому Царские врата, иконы, все предметы оттуда очень разрушены, подбираем другие. Их предстоит подготовить для экспонирования".

Экскурсии в башни и реставрационные мастерские

Вологодская, Московская и Белозерская башни будут открыты для посещения впервые. Сооружения практически никогда не использовались монастырем, потому как вскоре после возведения в конце XVII века Российская империя при Петре I получила выход к Балтийскому морю, а стратегическое значение крепости в Кириллове, через который пролегал важный торговый путь к Белому морю, снизилось.

"Сейчас в ходе реставрации ... мы построили поярусные уровни - пять этажей в Белозерской башне, и четыре - в Вологодской. Это дает нам возможность увеличить показ фондов: в обеих башнях будут открытые фонды хранения. В Вологодской башне мы представим всю коллекцию икон - их около полутора тысяч, в Белозерской - коллекции резного и расписного дерева, а также народного костюма", - отметил гендиректор.

В Московской башне поярусные перекрытия не восстановлены. "Внутри устроена подвесная металлическая лестница, по которой можно подняться наверх, увидеть кладку стены, встроенные в нее бойницы, и понять, насколько это мощное и важное сооружение, как оно могло защищать наши рубежи. На нижнем уровне башни будет работать база реконструкторов, которые участвуют в "Кирилловской осаде", которую мы традиционно проводим в июне", - отметил Шаромазов.

На нижних уровнях Вологодской и Белозерской башен планируется организовать мастерские темперной живописи и реставрации дерева. "Раньше наш музей реставрировал в других организациях - в центре имени И. Э. Грабаря, в его филиалах в Вологде и Костроме. Сейчас мы хотим, чтобы у нас выросло свое поколение реставраторов ... Сейчас все работающие у нас реставраторы по темперной живописи, дереву, металлу, тканям, имеют аттестацию, почти у всех третья категория. С созданием условий для профессионального роста они смогут повышать категорию, а музей улучшит работу с фондами, расширит показы", - добавил руководитель заповедника.

Восстановление монастыря

Специалисты вели реставрацию два года. Средства на работы выделили из федерального бюджета по целевой программе "Культура России". Затраты на реставрацию башен - около 100 млн рублей в каждой, на работы в храме - порядка 30 млн.

Исполнителем работ в Вологодской, Московской башнях и церкви Архангела Гавриила выступила московская компания "Равелин", реставрацию в Белозерской башне провела петербургская компания "Профиль".

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и умер на 90-м, после смерти был канонизирован. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого.

Благодаря высокому духовному авторитету основателя и других кирилловских старцев в Кирилло-Белозерский монастырь поступали вклады от Василия III, Ивана Грозного, представителей династии Романовых, многих князей и бояр. В числе вкладов были земельные владения, деньги, драгоценные иконы, книги, утварь. Это дало возможность создать с конца ХV до конца ХVII века грандиозный ансамбль, структура которого включает в себя Большой Успенский монастырь, построенный в 1496 году и занимающий центральное место в ансамбле, Малый Ивановский, а также так называемый Новый город.