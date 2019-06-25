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В Кривом Роге у памятника Богдану Хмельницкому отвалилась рука с булавой

Кусок памятника упал на тротуар

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Памятник Богдану Хмельницкому в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины частично обрушился по неустановленным причинам. Об этом во вторник сообщило интернет-издание "Первый криворожский".

Как отмечает издание, в результате инцидента правая рука памятника с булавой упала на тротуар. Пострадавших нет. Это не первый инцидент с монументом гетману. Ранее обрушения происходили неоднократно, властям даже пришлось менять размер булавы.

Между тем, сообщает "Первый криворожский", в городе есть еще один памятник Хмельницкому, воздвигнутый в советское время в честь 300-летия воссоединения с Россией, с надписью на украинском языке "Навеки с великим российским народом". С ним ЧП не случалось.

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