Белгородский метрополит назвал жертвой за безбожие гибель красноармейцев в начале войны

КУРСК, 25 июня. /ТАСС/. Убитые в первые месяцы войны красноармейцы были атеистами и их гибель была жертвой за безбожие, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны.

"В истории войны есть очень показательный для всех нас урок - в первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодые бойцы, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не было крещенными, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, которая была принесена за безбожие, и войну выиграли крещенные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную", - сказал Иоанн. Видео выступления митрополита опубликовано на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

В ходе своего выступления митрополит сравнил борьбу с немецко-фашистскими захватчиками с известной картиной советского художника Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле".

"Сегодня нам с вами нужно понимать, что основой нашего единения как народа является наша вера, основой единения нас как государства является согласие конфессий, которые традиционно существуют на нашей земле", - добавил Иоанн.