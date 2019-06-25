Дума одобрила в I чтении изменение критериев для выплаты детских пособий

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Согласно действующему законодательству, право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе. Правительственный законопроект предлагает изменить критерий нуждаемости с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума. Это позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей.

По словам замглавы Минтруда Светланы Петровой, речь идет об увеличении числа получателей пособий в полтора раза. "Сейчас, я напомню, это 45,7% от общего числа родившихся детей, первых и вторых, а в случае принятия законопроекта численность увеличится до 68%", - сказала она, представляя документ на пленарном заседании.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. По его словам, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния.