Сборную России на чемпионате WorldSkills в Казани 22-27 августа представят 63 конкурсанта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Команда России на чемпионате WorldSkills в Казани 22-27 августа сформирована из 63 конкурсантов. Их имена и состав сборных 68 стран-участниц соревнований стали известны во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"В сборную страны WorldSkills Russia вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республик Башкортостан и Татарстан, Чувашской Республики, а также Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, участие в состязаниях примут более 1,5 тыс. конкурсантов. Им предстоит выступить по 56 компетенциям в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства. Задания для участников разработали международные эксперты и ведущие компании.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За это право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.