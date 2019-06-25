В коррекционных школах Ставрополья введут профессиональное обучение

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Профессиональное обучение станет доступно в 2019 году воспитанникам восьми коррекционных школ Ставропольского края, которые вошли нацпроект "Образование". Детям с инвалидностью будут преподавать гончарное, мебельное и типографское дело, а также особенности работы тепличных хозяйств, сообщила во вторник первый заместитель министра образования края Наталья Лаврова.

"Впервые в 2019 году в Российской Федерации в рамках нацпроекта начата работа по укреплению материально-технической базы коррекционных школ, приоритетной является задача создать не только достойные условия для обучения детей с инвалидностью, но и обеспечить их старт во взрослую жизнь с достойной профессией. В Ставропольском крае в 2019 году участие в проекте принимают восемь организаций", - сказала она на коллегии министерства, посвященной реализации национальных проектов.

Детей с особенностями развития будут знакомить с профессиями, которые могут пригодиться им в будущем. Так, в специальной школе села Красногвардейского инвалидов-опорников будут учить типографскому и картонажному делу. В школе-интернате города Кисловодска планируют освоить гончарное дело и печатное дело шрифтом Брайля, а в интернате города Светлограда - мебельное дело.

"В школах, расположенных в сельской местности, будет приобретено оборудование для развития тепличного растениеводства, эти коррекционные школы уже становятся ресурсными центрами. Педагоги муниципальных школ обучаются там работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья", - отметила Лаврова.

Новое оборудование для освоения профессий в коррекционные школы планируется закупить в рамках проекта "Современная школа". На приобретение техники выделено 33,6 млн рублей из федерального бюджета, ремонт помещений и покупку расходных материалов на сумму 2,3 млн рублей обеспечит краевой бюджет.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.